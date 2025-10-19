FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IN CAMPANIA TUTTI VOGLIONO ENTRARE IN FORZA ITALIA”

“Se continuiamo così dovremo mettere le cancellate”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commentando in tono scherzoso le richieste di adesione al partito. “Solo ieri sera – ha raccontato – due consiglieri regionali in carica mi hanno scritto per sapere se c’era ancora posto in lista per loro. Ho detto che prima bisogna iscriversi al partito e condividere i valori, poi se ne parla. Sentiamo la responsabilità del risultato e di rappresentare l’unica forza di centro in campo.

A queste elezioni daremo una dimostrazione di forza. Il centro siamo noi”, ha concluso Martusciello parlando a Nocera Inferiore a margine di un evento del partito.