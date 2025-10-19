ANIELLO GIOIELLA (FDI): “PASSIONE E RAGIONE CON EDMONDO CIRIELLI PER VINCERE IN CAMPANIA”

“Passione e Ragione. Sono queste le motivazioni che guideranno la mia campagna elettorale per le Regionali in Campania, al fianco del nostro candidato Presidente Edmondo Cirielli ed all’interno della lista di Fratelli d’Italia”. E’ quanto dichiara Aniello Gioiella, già Capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Sant’Agostino, imprenditore del settore della Green Economy. “L’entusiasmo che, ora dopo ora, cresce attorno alla candidatura di Edmondo Cirielli alla guida della Regione Campania è la conferma di quanta voglia di cambiamento ci sia in tutta la Campania e, soprattutto, in Provincia di Salerno dove gli effetti devastanti del governo De Luca, hanno colpito tutti i Comuni. Nel prossimo mese di campagna elettorale incontreremo i cittadini di tutto il Salernitano, per spiegare loro le nostre idee ed i nostri progetti per far si che la nostra Campania, con Edmondo Cirielli Presidente, possa tornare grande.”

