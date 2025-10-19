LA LISTA FICO PRESIDENTE: “LAVORO, SALARI E REDDITO DI DIGNITA’ PER LA CAMPANIA”

“Mentre qualcuno perde tempo a seminare zizzanie per ostacolare il lavoro del campo progressista, i numeri dicono altro: la Campania è tra i territori Ue più esposti al rischio povertà (43,5%). È qui che si decide il futuro del Paese. Non accetteremo che lavoro, salari e welfare finiscano a margine: per noi sono temi centrali. La nostra proposta è chiara: introdurre in Campania il Reddito di Dignità, una misura di contrasto alla povertà che restituisca sicurezza e prospettive a chi è rimasto indietro.

Accanto a questo, qualità dell’occupazione e lotta ai contratti pirata, clausole sociali negli appalti regionali, incentivi a chi assume stabilmente in Campania, sostegno ai giovani e — come ricorda Roberto Fico — una sanità territoriale più forte”. A

dirlo i capolista della Lista Fico Presidente alle Regionali della Campania: Giovanni Russo (Napoli), Virginia Anna Crovella (Caserta), Alfonso Annunziata (Salerno), Maria Laura Amendola (Avellino).

“Riconosciamo inoltre il ruolo decisivo del terzo settore campano, presidio quotidiano di coesione e partecipazione.

Mettiamo la Campania e le persone al centro: meno polemiche e più soluzioni per ridurre le disuguaglianze e restituire dignità a chi tiene in piedi questa terra”.

Share on: WhatsApp