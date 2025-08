FUMATA NERA DAL MINISTERO: LA REGIONE CAMPANIA NON ESCE DA PIANO DI RIENTRO SANITARIO

Fumata nera per l’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario. All’ok del Ministero dell’Economia – si apprende da fonti della Regione – che ha riconosciuto i progressi fatti sul piano dei conti, ha fatto seguito oggi, in un incontro a Roma, il no vincolante del Ministero della Salute che ha eccepito sul mancato raggiungimento di due parametri: quello sulle Rsa e quello sugli screening oncologici.

In attesa di una presa di posizione ufficiale da parte della Regione – non esclusa l’ipotesi di un ricorso al Tar che viene valutata in queste ore – De Luca ha manifestato la sua insoddisfazione a una delegazione di sindaci del Golfo di Policastro presenti a Roma riferendo di un confronto difficile con i ministeri competenti e definendo “incomprensibile” la mancata approvazione dell’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario alla luce dei dati presentati oltre che “inaccettabile e pretestuosa” la posizione del Governo.

Share on: WhatsApp