FUORI DALL’ASIS E DAL CONSIGLIO REGIONALE: NELLO FIORE CON UN PIEDE FUORI DAL PD

Dopo un lungo periodo di presenza attiva all’interno delle istituzioni, dal Comune di Salerno all’Asis, passando per il Consiglio Regionale, Nello Fiore, uno dei piu’ longevi collaboratori del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, resta fuori da tutto. Sostituito alla guida dell’Asis dall’ex assessore all’Urbanistica Mimmo De Maio, Nello Fiore, dopo quasi un anno all’interno del Consiglio Regionale della Campania, in sostituzione del sospeso Nino Savastano, da martedi’ tornerà ad essere un cittadino comune. E senza che il Partito Democratico lo abbia coinvolto per conoscere il futuro suo ma, soprattutto, del figlio Antonio Fiore, Consigliere Comunale di maggioranza a Salerno nella lista dei Progressisti. Nello Fiore, dunque, da sempre uomo di consenso e di partito, è già con un piede fuori dal centro sinistra e, secondo molte voci, avrebbe già avviato un dialogo concreto con alcune forse politiche del centro destra.

Share on: WhatsApp