CONSIGLIO REGIONALE. NINO SAVASTANO RIENTRA IN AULA, MARTEDI’ 17 IL SUO REINTEGRO

A meno di un anno dalla sospensione dalla carica di consigliere regionale, determinata dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per il coinvolgimento nell’inchiesta sulle Cooperative del Comune di Salerno, Nino Savastano, Consigliere Regionale eletto nella lista Campania Libera, si appresta a tornare in aula, in Consiglio Regionale. L’appuntamento per il suo rientro è per martedi’ 17 Ottobre, in occasione della prossima seduta del Consiglio Regionale che prenderà atto della comunicazione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della inesistenza di misure che limitano, in qualunque modo, la libertà di Nino Savastano. Con il rientro in consiglio regionale di Nino Savastano, termina l’esperienza, durata meno di un anno, in aula di Nello Fiore, primo dei non eletti della Lista Campania Libera.

Share on: WhatsApp