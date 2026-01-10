GENNARO SANGIULIANO (FDI): “UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI TRASPORTI IN CAMPANIA”

“Il dibattito che si sta sviluppando in questi giorni sul sistema dei trasporti in Campania è surreale. La constatazione delle rovine deve accompagnarsi a una denuncia delle responsabilità che hanno un nome e cognome preciso: il sistema di potere del Pd che governa la Campania da vent’anni. Si vuole cambiare passo? Ben venga ma si dismetta questo atteggiamento da novizie che scoprono oggi quello sfascio di cui sono evidenti corresponsabili. Si facciano i fatti. Noi chiederemo una commissione d’inchiesta regionale per accertare comportamenti ed errori”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Campania.

“Siamo tutti d’accordo che il sistema dei trasporti è a pezzi, non degno di una nazione civile. Il diritto alla mobilità dei cittadini è costantemente negato, a questo si aggiunga la figuraccia che si fa con i turisti quando impattano nelle inefficienze. Uno stato di cose che costituisce un enorme limite allo sviluppo. Insieme alla sanità è la più grande emergenza”, chiude Sangiuliano.