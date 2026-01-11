alt

PROVINCIA DI SALERNO. DOMANI LA DESIGNAZIONE DI NELLO MASTURSI PRESIDENTE DELLA ARECHI MULTISERVICE

altDalla Regione Campania alla Provincia di Salerno, dagli Uffici del Presidente della Regione Campania alla guida di una società interamente partecipata della Provincia di Salerno: domani mattina, in seconda convocazione, l’assemblea dei soci della Arechi Multiservice, dopo le dimissioni dell’Amminsitratore Alfonso Tono, nominerà Nello Mastursi quale nuovo responsabile della società partecipata. L’appuntamento è fissato, a Palazzo Sant’Agostino, per la prima mattinata di domani, a poche ore dalla chiusura delle urne per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale. Nello Mastursi, per anni all’interno della Segreteria Politica dell’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è la prima nomina del nuovo anno.

