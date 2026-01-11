LA LEGA IN PROVINCIA DI SALERNO SI RIORGANIZZA: INCONTRO VENERDI’ 16 GENNAIO

Dopo gli addii del deputato e Coordinatore Provinciale Attilio Pierro e del neo Consigliere Regionale Mimi Minella, la Lega in Provincia di Salerno si riorganizza, partendo dalla classe dirigente che prosegue il suo lavoro all’interno del partito di Matteo Salvini. La prima assemblea programmatica è stata convocata, a Salerno, per venerdi’ 16 Gennaio, a partire dalle 17:30, all’interno dei locali del Grand Hotel Salerno. Insieme ai vertici provinciali del partito, ci sarà anche il Coordinatore Regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi che dovrà, anche, individuare il nuovo Commissario della Lega per la Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp