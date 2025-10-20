GIANPIERO ZINZI (LEGA): “FICO PEGGIOR INTERPRETE MALGOVERNO DI DE LUCA”

“E’ una partita aperta che possiamo vincere. Il centrodestra rappresenta l’unica vera alternativa a dieci anni di malgoverno della sinistra e di De Luca. Il peggior interprete di questa stagione è sicuramente Roberto Fico che oggi il centrosinistra candida alla guida della Regione Campania. I campani non vogliono votare Fico perché hanno paura che l’incompetenza governi la Regione”.

Lo ha detto il parlamentare Gianpiero Zinzi, coordinatore della Lega in Campania, partecipando a Benevento alla presentazione ufficiale dei due candidati sanniti alle prossime regionali Luigi Barone (ex presidente del Consorzio Asi di Benevento) e Teresa Ciarlo (psicoterapeuta) che al’incontro ha portato i saluti dell’europarlamentare Aldo Patriciello.

