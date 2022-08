GIANPIERO ZINZI (LEGA): “LA REGIONE IN CAMPAGNA ELETTORALE SI DIMENTICA DELIBERA AUTISMO”

“Da quasi un anno e mezzo combattiamo in Regione Campania chiedendo una modifica della delibera 131 approvata dalla Giunta regionale. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale ad oggi non ha portato alcun beneficio, ma anzi un taglio delle ore di assistenza e in alcuni casi un’interruzione dei piani terapeutici in corso. E’ triste e paradossale che solo oggi, in piena campagna elettorale, il candidato Graziano si ricordi delle attese e delle speranze dei tanti pazienti campani e delle loro famiglie, omettendo però di dire che quanto stanno subendo è frutto di una decisione del Pd e di De Luca. Ma probabilmente, visto il continuo rifiuto del presidente De Luca di incontrare i genitori dei bambini autistici è più comodo dimenticarlo questo particolare”. Così il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, Gianpiero Zinzi

