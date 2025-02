GIANPIERO ZINZI (LEGA): “SINISTRA SPIEGHI BUSINESS SU IMMIGRATI VERGOGNOSO IN CAMPANIA”

“Alla sinistra che ha trasformato la vicenda del libico Almasri in un caso politico, il Governo ha risposto in maniera chiara, carte alla mano, dimostrando di aver agito per salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e per questo ringraziamo il ministro Piantedosi che immediatamente ha adottato l’espulsione di un soggetto pericoloso. Altro che Italia sotto scacco della Libia così come adombrato dall’opposizione, si è trattato di un pasticciaccio frettoloso da parte della CPI che ha emesso un mandato di cattura pieno di incongruenze e cose che non tornavano. Chi dovrebbe spiegarci davvero qualcosa è il Pd che accusa il Governo per aver tutelato gli italiani ma nulla ha da dire sul vergognoso business legato all’immigrazione come abbiamo visto in Campania”. Lo dichiara il deputato della Lega, componente della commissione Antimafia e coordinatore del partito in Campania Gianpiero ZINZI.

