STOP AI TRENI VALLE DELL’IRNO. IL SINDACO SOMMA (SAN SEVERINO) AVEVA GIA’ DENUNCIATO IL RISCHIO

E’ stato Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino, a sollevare, ancora prima dello stop alle corse degli ultimi giorni, la questione relativa alle difficoltà per i pendolari della Valle dell’Irno di poter usufruire di un servizio di trasporto pubblico all’altezza. Una prima dichiarazione, già ad Ottobre dello scorso anno, nella quale Somma chiedeva, a tutti gli organismi competenti, a cominciare dalla Regione Campania, un intervento immediato.

n attesa che si metta mano ad una programmazione seria e concreta di interventi strutturali in grado di ridurre i tempi di percorrenza (oggi ancora inaccettabili in rapporto all’esigua distanza tra Mercato S.Severino e Salerno), permane la problematica della cancellazione dei treni di cui, come Amministrazione, ci siamo fatti carico per addivenire ad una celere soluzione.

Nonostante il completamento dell’elettrificazione della linea e malgrado le diverse call di confronto e le dovute sollecitazioni trasmesse da parte nostra ai vertici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) non sono state adottate misure risolutive.”

Lo scriveva Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

In considerazione delle palesi difficoltà di mobilità -scandite quotidianamente anche in qualche community social- saranno reiterate ad horas i solleciti agli organi competenti e saranno interessate del problema sia la Presidenza della Commissione regionale Trasporti, sia l’Associazione Consumatori per le opportune valutazioni a tutela dei tantissimi pendolari -tra lavoratori e studenti- colpiti da tale disagio.