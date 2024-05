GIORGIA MELONI A CAIVANO: “UNA PASSEGGIATA ? NOI PORTIAMO RISULTATI”. DE LUCA: “MAI PARLATO DI PASSEGGIATE”

“Dico senza polemiche, rivolgendomi al presidente De Luca che parlava della presenza qui come di una passeggiata, che se tutte le volte che la politica passeggia porta questi risultati avremmo sicuramente una politica più rispettata dai cittadini. Noi coninueremo a passeggiare”. Così, da Caivano, per inaugurare il nuovo centro sportivo ex Delphinia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Non ho capito bene a cosa si riferisse, credo che non abbia avuto una informazione corretta, non ho mai parlato di passeggiate a Caivano. Ha fatto una polemica del tutto sbagliata e fuori contesto ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Caivano, in risposta a quanto detto dalla premier MELONI nel suo intervento. “Mi ero permesso di prendere in giro un po’ Durigon ieri per la passeggiata che abbiamo fatto al molo Beverello – ha spiegato a margine – Ma sono esponenti di governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo. in ogni caso la passeggiata a cui mi riferisco era quella al molo Beverello, dunque ‘un peu de souplesse’ direi agli amici del governo nazionale e state sereni”.