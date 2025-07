GIOVANNI GUZZO: “AUTOCTONO, UN IMPORTANTE E GIOVANE PROGETTO PER IL CILENTO”

dell’appuntamento più atteso tra gli eventi organizzati da Progetto Autoctono, e per raccontare la storia di questa iniziativa della Pro Loco di Moio della Civitella. Il Festival del Vino è una manifestazione dedicata al vino delle cantine locali con i suoi tanti aspetti sociali e culturali, ai sapori autentici della tradizione culinaria del Cilento e alla musica dal vivo.”

Ieri sera a Pellare, ho partecipato alla presentazione dell’edizione 2025 del Festival del Vino che si terra’ dal 15 al 17 agosto. Una piacevole serata in vigna, organizzata per svelare anteprime, curiosità e retroscena

Autoctono e’ molto di più di questo evento, e’ un ambizioso Progetto, nato dalla volontà di recuperare, valorizzare e preservare il patrimonio culturale e le tradizioni cilentane, in particolare la tradizione vitivinicola locale e i vitigni autoctoni. In preparazione del Festival del Vino, Autoctono organizza incontri legati alla viticoltura, al vino e alla cultura locale, per promuovere la valorizzazione del territorio e creare un’esperienza turistica legata al vino.