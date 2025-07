REGIONALI IN CAMPANIA. BONAVITACOLA O FORTINI PER LE PRIMARIE DI COALIZIONE

De Luca punta alle Primarie di Coalizione per la scelta del candidato alla carica di Presidente della Regione Campania. O, almeno, ci prova. Nessuna dichiarazione ufficiale, per il momento, da parte del Pd come anche degli alleati di tutto il Campo Largo, anche se il Governatore della Campania ha in mente due nomi sui quali puntare, qualora – ipotesi molto lontana – la sua proposta dovesse essere accettata: il Vice Presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola e l’assessore alla scuola Lucia Fortini.

La proposta, intanto, lanciata ieri anche dal figlio del Governatore Piero De Luca non ha trovato sponda in altre dichiarazioni, come se tutti i rappresentanti dell’area di centro sinistra avessero l’intenzione di non alimentare il dibattito e di lasciare cadere l’idea come già accaduto per il Terzo Mandato e la possibilità di rinviare al 2026 le elezioni Regionali in Campania.