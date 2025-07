SAN CIPRIANO PICENTINO SI RIPRENDE LA STORICA FONTANA DELLA PIAZZA

E’, quello di oggi, per l’intera comunità di San Cipriano Picentino un momento particolare, perchè dopo i lavori che hanno interessato la piazza principale, uno dei luoghi iconici del centro dei Picentini, questa sera l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Sonia Alfano, restituirà a tutti i cittadini la storica fontana. Restaurata completamente, allocata in una posizione piu’ strategica rispetto al passato, la Fontana rappresenta un simbolo per l’intera comunità di San Cipriano Picentino che, a partire dalle 20:00, potrà godere di un particolare gioco di luci che illuminerà la Piazza principale del Comune.

Si tratta dell’ennesimo traguardo amministrativo raggiunto dal Sindaco Sonia Alfano che, nell’arco degli ultimi 6 anni, grazie ad una grande capacità progettuale, ha intercettato numerosi finanziamenti per dare vita ad una vera e propria rivoluzione urbanistica nel Comune di San Cipriano Picentino.