GIOVANNI GUZZO (PD): “A NOCERA INFERIORE UNA PARTECIPAZIONE CHE RIEMPIE IL CUORE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Un confronto straordinario, una partecipazione che riempie il cuore e dà forza all’impegno di ogni giorno.
Grazie alle tantissime persone, ai giovani, alle donne ed agli uomini che oggi hanno scelto di esserci nonostante la pioggia, di condividere entusiasmo, idee e speranza.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, candidato al Consiglio Regionale con la lista del Partito Democratico. 

A poco più di due settimane dal voto, cresce la consapevolezza che insieme possiamo davvero cambiare passo: costruire una Campania che funzioni, che offra opportunità, che metta al centro le persone e il loro futuro.
La politica deve tornare a essere comunità, ascolto, visione.
La straordinaria energia odierna della parte nord della Provincia di Salerno è la prova che il cambiamento non è solo possibile: è già iniziato.

