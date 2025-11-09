GIOVANNI GUZZO (PD): “A NOCERA INFERIORE UNA PARTECIPAZIONE CHE RIEMPIE IL CUORE”

Grazie alle tantissime persone, ai giovani, alle donne ed agli uomini che oggi hanno scelto di esserci nonostante la pioggia, di condividere entusiasmo, idee e speranza.”

A poco più di due settimane dal voto, cresce la consapevolezza che insieme possiamo davvero cambiare passo: costruire una Campania che funzioni, che offra opportunità, che metta al centro le persone e il loro futuro.

La politica deve tornare a essere comunità, ascolto, visione.

La straordinaria energia odierna della parte nord della Provincia di Salerno è la prova che il cambiamento non è solo possibile: è già iniziato.