MASSIMO FIENGO (A TESTA ALTA): “10 ANNI FA NEI DISTRETTI SANITARI MANCAVA ANCHE LA CARTA”

“Per onestà intellettuale a chi critica li invito a ricordarsi tante cose di 10 anni fa: nei Distretti Sanitari della Campania mancavano le stampanti, i toner, addirittura le risme di carta. Senza dimenticare che c’era il problema dei doppi pagamenti alle aziende private – anche perchè nessuno controllava niente – e ricordo che in quella regione mancano 6000 tra medici e personale sanitario.”

E’ quanto dichiara Massimo Fiengo, candidato al Consiglio Regionale con la lista A TESTA ALTA in Provincia di Napoli.

“Ricordo” continua Massimo Fiengo, “che la nostra sanità è stata commissariata ( una regione commissariata non ha il potere di decidere NULLA) nonostante ciò nel 2019, risultato storico, grazie al prezioso lavoro del Presidente De Luca siamo riusciti ad uscire dalla fase del Commissariamento. Nel 2020 tutti dovrebbero ricordare la pandemia: una tragedia mondiale che la regione Campania è riuscita ad affrontare ottenendo risultati incredibili. Oggi, solo per un ricatto politico, la Campania resta ancora in Piano di rientro ma nell’ultimo biennio la nostro Regione ha fatto registrare un incremento del PIL pari al 4,9% mentre quello nazionale è rimasto al 3,5%.”