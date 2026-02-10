GIOVANNI MARIA CUOFANO (FICO PRESIDENTE): “GIOVEDI’ INAUGURAZIONE NUOVO DISTRETTO SANITARIO NOCERA SUPERIORE”

«Questa mattina siamo stati al Distretto sanitario 60, che oggi opera a pieno regime nella nuova sede di Materdomini, presso la struttura ex Mimosa in via Nicotera. È stata l’occasione per salutare il personale e constatare direttamente il pieno funzionamento della struttura». si legge sul profilo ufficiale del consigliere regionale Giovanni Maria Cuofano.

«Abbiamo fatto il punto sui servizi già attivi e su quelli che saranno ulteriormente aggiunti o potenziati, in un’ottica di rafforzamento concreto della sanità territoriale».

«Ringrazio il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, e il Direttore Sanitario del Distretto, Roberto Coletta, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate in questi mesi, che hanno consentito di raggiungere un obiettivo importante per il territorio».

«La nuova sede ospita guardia medica, centro vaccinale e poliambulatorio, rispondendo in modo più efficace ai bisogni di salute delle comunità del comprensorio. È una struttura pensata per garantire dignità e migliori condizioni di lavoro al personale sanitario e, allo stesso tempo, maggiore qualità, comfort e sicurezza per i pazienti».

«Il trasferimento è stato possibile grazie all’intervento dell’ASL Salerno, anche su nostra sollecitazione, nella consapevolezza che investire nella sanità territoriale significa rafforzare il diritto alla salute e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

Conclude Cuofano:

«Continuiamo il nostro impegno ad affiancare le comunità e a intervenire laddove è possibile, trasformando le esigenze in risultati concreti».

«La nuova sede sarà inaugurata ufficialmente giovedì alle ore 11.00 e saremo presenti per questo importante momento».