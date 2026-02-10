BARONISSI. LUCA TRAPANESE (M5S) OSPITE DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO

Il Comune di Baronissi ospita lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare, l’incontro con Luca Trapanese per la presentazione del suo nuovo libro Storia di una famiglia imperfetta, disponibile in libreria dal 20 gennaio 2026.

L’evento sarà un’occasione per conoscere da vicino la storia intensa e autentica raccontata dall’autore, che affronta temi come famiglia, affetto, genitorialità e legami costruiti giorno dopo giorno. Al centro del libro ci sono Luca e sua figlia Alba, insieme alla figura fondamentale della madre adottiva Florinda e alla casa di famiglia in Basilicata, simbolo dei ricordi e dell’amore che va oltre il DNA.

A dialogare con l’autore saranno la giornalista Barbara Landi e la Sindaca Anna Petta, che porterà anche i saluti istituzionali. L’incontro offrirà al pubblico uno spazio di confronto diretto con Trapanese, ex assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli e attuale consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, noto per il suo impegno civile e sociale a favore delle famiglie e dei diritti dei minori.

“Con questo incontro – dichiara la Sindaca Anna Petta – vogliamo offrire alla comunità di Baronissi un momento di riflessione sui legami familiari e sull’amore nelle sue molteplici forme. La storia raccontata da Luca Trapanese ci insegna che l’affetto autentico non segue schemi prestabiliti e che ogni famiglia, con le sue imperfezioni, ha un valore unico”.

L’incontro si inserisce nell’impegno concreto del Comune di Baronissi per le politiche sociali e il sostegno alle persone più deboli, promuovendo attenzione, inclusione e dialogo su temi di grande rilevanza civile. Partecipare significa non solo conoscere una storia di coraggio e affetto, ma anche confrontarsi su valori di solidarietà e responsabilità condivisa che caratterizzano la vita della comunità.