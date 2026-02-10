ACLI MOTUCORE. ECCO LA NUOVA ASSOCIAZIONE A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEL CONSUMO RESPONSABILE

A margine dei lavori assembleari, si è costituita ufficialmente ACLI MoTuCoRe Salerno, la nuova associazione promossa dalle ACLI provinciali di Salerno che prosegue e rafforza sul territorio salernitano l’attività di tutela dei consumatori, di promozione dei diritti e di diffusione di una cultura del consumo responsabile, consapevole e sostenibile.

Mo.Tu.Co.Re. – Movimento per la Tutela e il Consumo Responsabile nasce dall’esigenza di offrire uno strumento organizzato e qualificato di assistenza, orientamento e rappresentanza dei cittadini-consumatori, in un contesto segnato da crescenti difficoltà economiche, da pratiche commerciali spesso opache e da un accesso sempre più complesso ai servizi essenziali.

ACLI MoTuCoRe Salerno opererà per la difesa dei diritti dei consumatori, il contrasto alle pratiche scorrette, la promozione della legalità nei mercati e la tutela delle fasce più fragili, affiancando all’attività di supporto e consulenza un impegno culturale ed educativo volto a diffondere stili di consumo attenti alla giustizia sociale, all’ambiente e alla sostenibilità.

«Con la costituzione di ACLI MoTuCoRe Salerno – dichiarano le ACLI – rafforziamo il nostro impegno storico accanto ai cittadini, riaffermando il diritto a un consumo equo, trasparente e responsabile come parte integrante della cittadinanza attiva e della dignità delle persone».

La nuova realtà associativa che sarà guidata nel prossimo triennio dall’Avv. Antonella Venturiello – vicepresidente provinciale delle Acli con lunga esperienza maturata nella Lega Consumatori – si inserisce nel solco della tradizione aclista, che da sempre coniuga tutela dei diritti, partecipazione democratica e promozione del bene comune, e rappresenta un presidio territoriale capace di intercettare bisogni concreti, offrendo risposte competenti e prossime alle persone.

«La nascita di ACLI MoTuCoRe Salerno – dichiara la Presidente Venturiello – rappresenta una risposta concreta ai bisogni quotidiani delle persone e delle famiglie, sempre più esposte a difficoltà economiche, contrattuali e informative. L’associazione opererà in modo strutturato nei principali ambiti che oggi incidono maggiormente sulla vita dei cittadini: Un impegno centrale sarà inoltre dedicato al contrasto e alla prevenzione del sovraindebitamento, attraverso attività di informazione, orientamento e accompagnamento all’accesso agli strumenti previsti dalla normativa, nella consapevolezza che il diritto alla tutela economica è parte integrante della dignità della persona».

ACLI MoTuCoRe Salerno promuoverà informazione, assistenza e tutela in materia di rapporti contrattuali di cittadini e consumatori nei rapporti bancari, finanziari e creditizi, inclusi gli investimenti e la tutela del risparmio, telecomunicazioni, rapporti contrattuali di consumo e tutela del risparmio, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.

Sarà inoltre attivato – connesso al progetto nazionale Riparto – un servizio dedicato al sovraindebitamento, rivolto a persone e famiglie in difficoltà economica, con l’obiettivo di offrire informazione, accompagnamento e supporto nell’accesso agli strumenti previsti dalla normativa per la gestione e la risoluzione delle situazioni di debito. Un presidio fondamentale in una fase storica in cui l’indebitamento rappresenta una delle principali cause di fragilità sociale.

Nei prossimi mesi ACLI MoTuCoRe Salerno avvierà iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione, in collaborazione con le ACLI e con le realtà del territorio, per rafforzare la consapevolezza dei diritti dei consumatori e promuovere pratiche di consumo responsabile e solidale.