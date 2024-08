GIUSEPPE COCCORULLO (PARCO DEL CILENTO): “CALO DI PRESENZE ? I PRIMI DATI DICONO DI NO”

“Con riferimento alle presenze turistiche nel Cilento nell’estate 2024, a fronte della sensibile flessione rispetto agli anni precedenti lamentata dagli operatori turistici, da parte dei Sindaci del territorio ho riscontrato una maggiore cautela in quando si attendono i dati aggregati prima di poter fare un’analisi concreta.”

E’ quanto dichiara ad agendapolitica.it Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento.

“Tuttavia,” continua il Presidente del Parco, ” si auspica una crescita turistica del territorio soprattutto con riferimento al prolungamento del periodo di soggiorno dei turisti, non essendo più sostenibile accogliere i turisti soltanto durante il fine settimana e nella decade centrale di Agosto, a fronte di altre località italiane in cui il turismo è talmente copioso da renderne difficile la gestione.

Tante sono le aspettative derivanti dall’apertura dell’aeroporto di Salerno, ma dobbiamo fare tutti uno sforzo per organizzarci meglio e proporre nuovi itinerari che valorizzino non soltanto le zone costiere ma anche le tante meraviglie che abbiamo nelle aree interne ed è su tutto ciò che stiamo alacremente lavorando.”