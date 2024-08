COMUNALI 2025. SI VOTA A CAVA DE’ TIRRENI ED ANGRI CON I SINDACI AL SECONDO MANDATO

Nella prossima tornata elettorale per le Comunali del 2025 – in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero dell’Interno sulla data – al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale arrivano due comuni molto importanti della Provincia di Salerno.

Torna al voto, infatti, Cava de’ Tirreni con il Sindaco Vincenzo Servalli giunto al secondo mandato e, dunque, impossibilitato a candidarsi per la prossima campagna elettorale per le Comunali. D’altro canto, è stato lo stesso Servalli ad annunciare la sua candidatura per le prossime elezioni regionali del 2025 all’interno della coalizione di centro sinistra.

Stesso discorso anche per il Comune di Angri, uno dei centri più importanti di tutto l’agro, che sarà chiamato a scegliere il successo di Cosimo Ferraioli, anche lui giunto al secondo mandato da primo cittadino.

Cava de’ Tirreni ed Angri, almeno al momento, sono gli unici due comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti che si apprestano a votare per le Comunali nel 2025.