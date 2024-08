IL MINISTRO FITTO VERSO LA NOMINA A COMMISSARIO EUROPEO PER COESIONE E FONDI PNRR

Il Ministro Raffaele Fitto, con ogni probabilità, nel corso di una riunione del Consiglio dei Ministri in programma la prossima settimana, verrà indicato dal Governo italiano come Commissario per la nuova Commissione Europea, dopo il voto dello scorso Giugno. Per Fitto, secondo alcune voci accreditate, il Presidente del Consiglio Meloni, di comune accordo con la Presidente della Commissione Von der Leyen, avrebbe trovato la quadra attorno ad una delega di natura economica: coesione e fondi pnrr. Da verificare, poi, se il ruolo di Ministro, attualmente ricoperto da Fitto, sarà lasciato vacante, con la necessità di una nuova nomina oppure se le deleghe del Ministero saranno assorbite, direttamente, da Palazzo Chigi, evitando, in questo modo, un giro di valzer all’interno del Governo, proprio alla vigilia dell’inizio della discussione sulla nuova Legge di Bilancio.

