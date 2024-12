GIUSEPPE CONTE A LA STAMPA: “M5S, PRONTI A CORRERE DA SOLI. NON SIAMO DI SINISTRA”

Alla vigilia dell’inizio della seconda tornata di voto on line per la Costituente del M5S, dopo il ricorso di Beppe Grillo, Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata al quotidiano LA STAMPA, delinea il futuro politico del Movimento all’interno del quadro nazionale, dichiarando, addirittura, che il M5S è pronto a correre da solo, sottolineando come il partito non abbia una matrice di sinistra.

Parole che arrivano alla vigilia del cosiddetto rivoto e che agitano, non poco, le acque all’interno del Campo Largo, anche su base regionale: in Campania il M5S romperà l’asse con il Pd, presentando, come capitato nelle ultime due elezioni regionali, un proprio candidato autonomo rispetto al centro sinistra ?

Chiusa la fase del secondo voto, anche il Movimento 5 Stelle, al netto delle eventuali scissioni, dovrà affrontare il nodo delle prossime elezioni regionali del 2025.