GIUSEPPE CONTE A SALERNO DOPO LA MARCIA A POLLICA: “UNA GIORNATA EMOZIONANTE”

Prima la partecipazione, a Pollica, alla marcia per ricordare Angelo Vassallo, poi una manifestazione pubblica nel centro di Salerno: si è conclusa la giornata che Giuseppe Conte ha voluto dedicare alla Provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 Settembre.

“Oggi ho ripercorso, in marcia con i cittadini,” scrive Giuseppe Conte ” l’ultimo tragitto di Angelo Vassallo, nella strada in cui fu ucciso 12 anni fa. Il “sindaco pescatore” è stato un esempio nella lotta per l’ambiente, per la legalità, per la difesa del suo territorio dagli appetiti della criminalità. Ha pagato con la vita, ora è il momento di verità e giustizia: portiamo avanti questa richiesta assieme a Dario Vassallo, che ha scelto di candidarsi con noi e di portare avanti insieme questa battaglia. La Politica, quella con la P maiuscola, deve sporcarsi le mani e difendere la legalità centimetro per centimetro.”