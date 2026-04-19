GIUSEPPE CONTE (M5S): “LE PRIMARIE PER COMPATTARE E NON PER DIVIDERE. POSSIAMO GOVERNARE 5 ANNI”

Le primarie “sono convinto che possano essere il modo più efficace per trovare l’interprete migliore, ma solo dopo aver condiviso il programma. Il vincitore delle primarie sarà colui che dovrà attuare il programma. Un percorso che va costruito con intelligenza, per compattare lo schieramento progressista anziché dividerlo”. Lo dice Giuseppe Conte al Corriere della Sera.
Sulla partecipazione di Renzi, il leader del M5s spiega: “Non ne voglio fare questioni personali. La politica non deve vivere sui personalismi ma su processi politici chiari, limpidi, condivisi”. Conte, tra le altre cose, parla della caduta del suo governo: “Draghi non ha certo aspettato Renzi. Mi risulta da varie fonti che Draghi si fosse mosso in proprio per chiedere un cambio di governo ben prima che avvenisse”. Quali fonti? “Ad esempio D’Alema”.
Sulla Schlein, il leader M5s dice: “Possiamo costruire un solido programma che ci consenta di rimediare ai fallimenti di Meloni e di governare per cinque anni”.