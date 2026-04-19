CENTRO DESTRA UNITO IN TUTTI I COMUNI: ACCORDO CIRIELLI-MARTUSCIELLO PER LE COMUNALI 2026

Pace fatta in casa centro destra: Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello, questa mattina, nel corso di un incontro, hanno siglato un accordo che riguarda tutti, o quasi, i Comuni chiamati al voto per le Comunali 2026. A Salerno tutto il centro destra, compresa Forza Italia, converge sul nome di Gherardo Marenghi; ad Avellino stesso discorso per Laura Nargi; a Pagani l’intera coalizione di centro destra sosterrà il nome di Nicola Campitiello; a Cava de’ Tirreni confermata l’intesa che riguardava il nome di Raffaele Giordano.

Ad ufficializzare l’accordo, nel pomeriggio di oggi, è attesa l’invio di una nota stampa, firmata sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia che chiuderà la lunga trattativa all’interno del centro destra della Regione Campania.

– C’è intesa tra Fi e Fdi in Campania per “ricomporre il centrodestra in ogni comune sopra i 15mila abitanti che andrà al voto” alle prossime elezioni amministrative. A partire da Avellino e Salerno considerate “imprescindibili”. È l’esito dell’incontro tra il Vice Ministro degli Esteri e Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo CIRIELLI, e il Segretario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello. Un vertice che, dichiara in una nota CIRIELLI, “si è svolto in un clima costruttivo dovuto anche alla consapevolezza delle sfide in programma”. “C’è un clima nuovo di collaborazione anche in vista delle future elezioni politiche”, afferma CIRIELLI sottolineando la “necessità assoluta di unità anche al livello comunale”. “Per questa ragione la riunione oggi stesso sarà allargata ai segretari provinciali di Salerno e Avellino per declinare la definizione specifica del quadro politico scaturito di piena unità del centrodestra”, prosegue. Cirielli e Martusciello “riconoscono che Fi deve avere la giusta visibilità e responsabilità politca scaturita dal grande risultato ottenuto alle ultime regionali”. R