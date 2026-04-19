TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “BENE UNITA’ DEL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA PER COMUNALI 2026”

“Quando è unito, il centrodestra vince. L’intesa tra Forza Italia e Fratelli d’Italia a presentarsi uniti alle prossime elezioni comunali, a partire da realtà strategiche come Salerno e Avellino, dimostra maturità politica e senso di responsabilità. Il clima costruttivo e la collaborazione tra le forze del centrodestra sono un segnale importante, non solo per la Campania ma per l’intero Paese”. Lo dichiara il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. “Come emerso dall’incontro tra il nostro segretario regionale Fulvio Martusciello e il vice ministro Edmondo Cirielli, la coalizione di centrodestra – aggiunge – potrà contare su una rinnovata collaborazione leale e una visione condivisa per costruire un’alternativa credibile ed efficace per il futuro della Campania e delle sue città. I cittadini chiedono stabilità, coerenza, coesione e capacità di governo: l’unità del centrodestra, coalizione immaginata e creata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, è la risposta più concreta a queste esigenze. È particolarmente significativo il riconoscimento del ruolo di Forza Italia che, forte del consenso ottenuto alle ultime regionali, deve continuare a essere protagonista con idee, competenze e la sua classe dirigente ben radicata nei territori. Il percorso avviato oggi rafforza le basi per affrontare con determinazione le prossime sfide amministrative e politiche”. “Continueremo a lavorare in questa direzione, convinti – conclude Ferrante – che l’unità sia il valore aggiunto per vincere e governare in maniera virtuosa. E Forza Italia, ancora una volta farà la differenza con liste di altissima qualità in termini di radicamento e di professionalità”.

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