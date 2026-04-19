SALERNO, COMUNALI 2026. ARMANDO ZAMBRANO: “ANDIAMO AVANTI, PROGETTO PIU’ CREDIBILE DI PRIMA”

Armando Zambrano va avanti, senza se e senza ma. E, dopo la decisione di Forza Italia di lasciare il progetto civico per aderire al cartello del centro destra con la candidatura di Gherardo Marenghi, lo stesso Zambrano ha lanciato un messaggio a tutti i suoi candidati al Consiglio Comunale: “Andiamo avanti, il nostro progetto è ancora piu’ credibile di prima”.

Sfumano, dunque, almeno per il momento, le voci, che si rincorrevano da qualche ora, sulla possibilità di un ritiro dalla campagna elettorale dello stesso Zambrano che, a quanto si apprende, nella giornata di domani, terrà una riunione con i rappresentanti delle liste Oltre-Azione e Popolari e Riformisti.