GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “PER CIRIELLI E FDI, IL GRANDE ENTUSIASMO DEL CILENTO”

“L’abbraccio di Nonna Rosa, 96 anni ed una carica di vita incredibile, è l’immagine simbolo della mattinata trascorsa nel Cilento con tantissimi amici, militanti, giovani, simpatizzanti: tutti accomunati dal desiderio del cambiamento e dalla voglia di dare una mano a rialzare la Campania.”

Lo scrive il candidato al consiglio regionale nella lista di Fdi Giuseppe Fabbricatore.

Come ha detto il nostro Edmondo Cirielli, è straordinario l‘entusiamo che stiamo incontrando in questi giorni tra le comunità della provincia di Salerno, dai borghi più piccoli e preziosi alle grandi città.

Il vento è già cambiato. Ed ognuno di noi, animato da orgoglio e coraggio, è protagonista di una nuova stagione per la Campania con la guida autorevole del nostro Presidente.