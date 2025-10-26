MICHELE CAMMARANO (M5S): “LA MIA PROPOSTA PER LA SECONDA ASL IN PROVINCIA DI SALERNO”

“Ieri ho preso parte come relatore all’incontro organizzato ad Agropoli, presso la sede del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, dedicato al tema della sanità e del territorio. Insieme ai comitati, alle associazioni a difesa dell’Ospedale di Agropoli e alla candidata al Consiglio regionale della Campania Iolanda Molinaro, abbiamo presentato la proposta per l’istituzione di una seconda ASL nella provincia di Salerno.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del M5S Michele Cammarano.

L’obiettivo è garantire maggiore efficienza, servizi più vicini ai cittadini e una gestione più equa delle risorse sanitarie. L’incontro è stato un momento di confronto importante, animato da competenze, esperienze e una visione condivisa: quella di una sanità pubblica più giusta, accessibile e radicata nei bisogni reali dei territori.

La proposta del Movimento 5 Stelle per la seconda ASL a Salerno nasce proprio da questa esigenza: ridare centralità ai cittadini, restituendo al Cilento e alle aree interne la dignità sanitaria che meritano.