REGIONALI IN CAMPANIA. MATTEO SALVINI DA NAPOLI: “MI ASPETTO VITTORIA DEL CENTRO DESTRA”

“Mi aspetto la vittoria del centrodestra e un risultato storico per la Lega con la sanità al primo posto. La Campania è la seconda peggiore in Italia nonostante il grande sforzo di medici ,infermieri per cittadini napoletani e campani che devono andare altrove pagando soldi per farsi curare. È inaccettabile nel 2025”. E’ quanto detto dal segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell’esito delle Regionali in Campania. “La Lega avrà come in Calabria un risultato storico mai avuto in precedenza e qui noi offriamo lavoro, speranza, sviluppo, non mance, pacche sulle spalle. Penso alla nuova fermata delle Ferrovie dello Stato a Bagnoli non solo per l’America’s Cup, che porterà a Napoli e in Campania tantissimi visitatori e soldi, ma anche per i cittadini di un’area che va assolutamente recuperata”. La stoccata al centrosinistra: “Spero in Campania votino in tanti, in tanti mi scrivono quotidianamente per lamentarsi. Spero colgano l’opportunità di cambiamento che hanno con Cirielli anche perché a sinistra son divisi. Fico, De Luca, la Schlein, Manfredi, Conte dicono ognuno una cosa diversa: come potranno governare una regione se non vanno d’accordo tra di loro?”.

