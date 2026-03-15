GIUSEPPE FABBRICATORE (FRATELLI D’ITALIA): “SODDISFATTI PER I NOSTRI EMENDAMENTI AL BILANCIO”

“Sono molto soddisfatto del lavoro che, come Gruppo di Fratelli d’Italia, abbiamo fatto per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge del Bilancio regionale 2026/2028, emendamenti che intervengono sui principali temi, dalla sanita’ al lavoro alla cultura, e che vanno nella direzione di dare la migliori risposte alle esigenze dei cittadini della Campania”.

E’ quanto afferma il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

“Per citarne solo alcuni-prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia- sottolineo gli emendamenti per un Piano straordinario per la riduzione delle liste d’attesa per assicurare l’accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie e, quindi, garantire il diritto alla salute; per istituire la Centrale Unica dei Concorsi del Servizio Sanitario Regionale per snellire e facilitare le assunzioni del personale sanitario; per istituire il voucher sanitario regionale per i pazienti oncologici. Ed inoltre, i numerosi e significativi emendamenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico della Campania, in particolare nell’area salernitana. La storia e la cultura sono valori identitari del nostro territorio – continua Fabbricatore – per questo abbiamo dedicato ad esse un’ampia attenzione, in particolare con l’ emendamento finalizzato alla attuazione del programma ‘Grand Tour per le nuove generazioni delle Province Campane’ finalizzato alla valorizzazione dei borghi e delle tradizioni locali, con uno stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, e che vede grande attenzione per il territorio salernitano protagonista”

“Per la nostra Regione – conclude Fabbricatore – portiamo avanti importanti proposte ed iniziative attraverso una filiera di grande valore, qualità ed efficacia che mette in sinergia le iniziative legislative regionali con quelle parlamentari e del Governo, guidate dal Vice Ministro, on.Edmondo Cirielli”.