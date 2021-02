GOVERNO DRAGHI. ZINGARETTI: “SALVINI HA DATO RAGIONE AL PARTITO DEMOCRATICO”

“Salvini ha dato ragione al Partito Democratico. Non ci siamo spostati noi“. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, si esprime così sulla ‘svolta’ di Matteo Salvini: il leader della Lega ha aperto alla partecipazione del Carroccio al governo che il premier incaricato Mario Draghi sta formando.

“Non c’è dubbio che sia una novità. Quando ho visto le agenzie, ho detto che Salvini ha dato ragione al Partito Democratico. Non ci siamo spostati noi”, dice Zingaretti a Mezz’ora in più. “Finalmente tutti possono riconoscere le nostre battaglie europeiste contro il nazionalismo e il sovranismo. L’idea di superare i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova che richiederà coerenza, l’Europa non è una parola: è valori, istituzioni, dignità”, aggiunge.