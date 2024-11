I CONSIGLIERI REGIONALI DEL CENTRO DESTRA IMPUGNERANNO DINANZI AL TAR LA DELIBERA DI CONSIGLIO SU TERZO MANDATO

I consiglieri regionali campani di centrodestra impugneranno al Tar i provvedimenti che saranno approvati oggi dal Consiglio regionale. I consiglieri di centrodestra hanno presentato una questione pregiudiziale sostenendo “l’impossibilità di procedere alla seduta consiliare antimeridiana”, nel corso della quale si discute del terzo mandato per il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca, modifiche alla legge elettorale regionale e modifiche alla legge Calderoli sull’autonomia differenziata. I consiglieri di centrodestra hanno rilevato che “la seduta consiliare antimeridiana convocata per il giorno 5 novembre 2024 precede convocazione di seduta pomeridiana avente all’ordine del giorno il Defrc 2025-2027”, che sarebbe “grave e palese violazione dell’articolo 111, comma 2, del medesimo Regolamento, secondo il quale nei giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili”. La pregiudiziale è stata respinta dall’aula. “La mancata approvazione della pregiudiziale – annunciano i consiglieri – ci induce ad impugnare i provvedimenti al Tar. L’arroganza di questa maggioranza che calpesta i regolamenti del Consiglio regionale espone i provvedimenti che intendono adottare oggi a rischio annullamento”

