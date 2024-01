I SALDI IN CAMPANIA PARTONO IL PROSSIMO 5 GENNAIO: CORSA ALL’AFFARE

Neanche il tempo di finire gli acquisti dei regali di Natale che già si pensa ai saldi invernali. Nonostante tra blackfriday e iniziative dei commercianti ormai i ribassi siano all’ordine del giorno, in tutta Italia l’inizio dei saldi invernali è fissato ufficialmente per venerdì 5 gennaio 2024. Con alcune eccezioni: Basilicata e Sicilia daranno il via ai saldi già il 2 gennaio, mentre in Valle D’Aosta il “via” è in programma il 3 gennaio. I consumatori possono aspettarsi una vasta gamma di sconti, con ribassi che vanno dal 30% al 70%. L’occasione durerà da 30 a 90 giorni, permettendo a chiunque di pianificare con attenzione i propri acquisti e di beneficiare di offerte convenienti su una varietà di prodotti, sempre con un occhio attento per evitare truffe e incomprensioni.

Share on: WhatsApp