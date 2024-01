AGROPOLI. IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA ESITO DEL VOTO: NESSUN RITORNO ALLE URNE

Il Consiglio di Stato ha confermato l’esito del voto del Comune di Agropoli e, ribaltando la decisione dei magistrati amministrativi del Tribunale Amministrativo della Campania, hanno accolto il ricorso presentato dal Sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi. Dopo una lunga e complicata vicenda giudiziaria, iniziata subito dopo l’esito del voto per le amministrative di Agropoli, i magistrati del Consiglio di Stato hanno scritto la parola fine sulla questione, confermando in toto l’esito delle elezioni, annullando la decisione che prevedeva il ritorno al voto in solo 4 delle 21 sezioni elettorali del Comune del Cilenti.

Share on: WhatsApp