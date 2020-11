Ci sono sindaci in Provincia di Salerno che, ancora prima dell’accorato appello del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sulla chiusura di aree pubbliche affollate, avevano ordinato lo stop alla mobilità pedonale in alcune zone considerate pericolose. Da Fisciano a Pagani, passando per il Comune di Castellabate: ecco i primi cittadini che hanno scelto in piena autonomia e senza attendere la “benedizione” politica di Palazzo Santa Lucia.

