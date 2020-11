CASTEL SAN GIORGIO. SOTTOSCRITTO ACCORDO PER METANIZZAZIONE DEL COMUNE

Ieri, presso l’aula consiliare del Comune di Castel San Giorgio, in presenza del segretario generale Maria Cecilia Fasolino in qualità di funzionario rogante, si è sottoscritto il contratto per il servizio di metanizzazione.

L’accordo è stato sottoscritto con la Italgas, ditta vincitrice della gara europea per fornire il servizio.

La sindaca Paola Lanzara, insieme a Gilda Tranzillo, neo assessore ai Lavori pubblici, e all’amministrazione comunale tutta sono più che felici di tale risultato, ottenuto grazie alla tenacia e all’ottimo e certosino lavoro dell’architetto Carmine Russo, funzionario responsabile del settore Lavori pubblici.

“Il traguardo, presente nel programma elettorale, si aggiunge alle tante migliorie legate al tema dei servizi al cittadino”, ha detto la sindaca Lanzara. “A Castel San Giorgio, infatti, finalmente sarà completata la rete di metanizzazione su tutto il territorio comunale”.