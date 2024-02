I SINDACI DEL PARTITO DEMOCRATICO CONTRO I SENATORI: “NON CI HANNO RAPPRESENTATO”

Chat dei sindaci Pd in subbuglio dopo il voto oggi in Senato sul terzo mandato. A quanto viene riferito all’Adnkronos la scelta dei senatori dem non è stata affatto condivisa dagli amministratori arrabbiati “per la decisione del partito di non partecipare al voto, scelta che ha indebolito l’emendamento delle Lega, che isolata l’ha ritirato”, il ragionamento tra i sindaci.

“Molti -si riferisce- non si sono sentiti rappresentati dal proprio partito e credono che si sia persa un’occasione per dividere la destra

ancora di più”.

“Nel Pd, in direzione, si era deciso di costruire un percorso per tenere unito il partito. Il gruppo di lavoro sulla riforma del testo unico degli enti locali”, voluto dalla segretaria Elly Schlein, “composto da persone che lavorano per l’unita’, e’ stato delegittimato. Sono molto amareggiato”. Lo dice il senatore dem, responsabile Riforme della segreteria Pd, Alessandro Alfieri sentito al telefono dall’AGI.