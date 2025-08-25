I VOLONTARI DEL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA IN VIAGGIO VERSO RIMINI PER MEETING 2025

“Si è conclusa la vacanza a Roccaraso degli amici del Banco Alimentare Campania. Memoria viva, Fedeltà al carisma di Don Giussani, Condivisione dei bisogni. Questi giorni hanno messo in evidenza che, senza ipocrisie, prima di ogni cosa, noi tutti, abbiamo bisogno di Qualcuno, di un Altro più grande! Noi siamo insieme per domandare la Forza, la Gioia e la Compagnia di un Altro.”
Lo scrivono i rappresentanti del Banco Alimentare della Campania.
Dopo questa entusiasmante vacanza, il popolo del Banco Alimentare Campania si dirige verso Rimini per partecipare al MEETING 2025 :
“NEI LUOGHI DESERTI COSTRUIREMO CON MATTONI NUOVI”.