SAN VALENTINO TORIO. NUOVO ESPOSTO DEL COMUNE SU INQUINAMENTO FOSSO IMPERATORE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

“Non abbiamo scarichi privati ne pubblici che provengono dal nostro territorio comunale che vanno controllati.
Il Consorzio di Bonifica ha gia’ provveduto ad effettuare prelievi per i controlli delle acque.

Abbiamo comunicato in forma scritta ed anche sentito per le vie brevi i Sindaci di Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno e Pagani i quali si sono gia’ attivati per pratiche ed I controlli di propria competenza”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Nello stesso tempo spingiamo affinche’ I lavori del grande collettore fognario che costeggia Il Canale Fosso Imperatore si possano ultimare quanto prima.

Related Posts

Agosto 24, 2025

CAPACCIO. SIMONA CORRADINO: “CONSIGLIO RINVIATO SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE”

Agosto 24, 2025

NOCERA INFERIORE. L’APPELLO DEL SINDACO DE MAIO: “PNRR, NON LASCIATE SOLI I SINDACI”

Agosto 24, 2025

PER IL COMUNE DI NAPOLI UN MODELLO DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA COME PER ROMA