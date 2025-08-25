REGIONALI IN CAMPANIA. SOCIALISTI ED ITALIA VIVA PENSANO AD UNA LISTA UNICA

C’è la possibilità concreta che, per le prossime elezioni Regionali in Campania, Socialisti ed Italia Viva, replicando il modello delle elezioni Europee del 2024, possano presentare liste unitarie in tutto il territorio regionale. Il modello Stati Uniti d’Europa, che in Campania con candidati di spessore, ha portato, per le Europee il 6,7% ingolosisce i rappresentanti dei partiti che guardano, in ogni caso, con preoccupazione alla soglia del 2,5% da superare per potere accedere alla assegnazione dei seggi in Consiglio Regionale. Della partita, nel 2024, insieme ad Italia Viva e Socialisti, facevano parte anche gli esponenti di Noi di Centro di Clemente Mastella e Piu’ Europa. Insomma, un progetto politico che potrebbe tranquillamente essere riproposto, anche alla luce delle difficoltà che i partiti minori stanno incontrando per la composizione delle liste da presentare sull’intero territorio della Regione Campania.

