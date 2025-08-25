NICOLA FRATOIANNI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “PD E M5S NON CI DIANO PER SCONTATI”

Nicola Fratoianni, intervistato da La Stampa, afferma di non ritenere che Pd e M5s snobbino Avs di cui è leader insieme ad Angelo Bonelli, nonostante non gli abbiano lasciato candidati alla presidenza di Regioni: “Non penso, ma così non può funzionare. Non vorrei che questa dinamica tra loro tradisca la volontà di ridurre gli spazi di visibilità di Avs, ma soprattutto di non tenere in considerazione le nostre idee e proposte”, commenta Fratoianni.

“È chiaro che questo non è il modo migliore per costruire una coalizione equilibrata e, quindi, più solida. Le scelte che si fanno nei territori, valorizzando tutte le esperienze, devono guardare anche al progetto nazionale dell’alternativa di governo”, sottolinea il deputato.

Fratoianni avverte: “Non credo che Elly ci dia per scontati, anche perché sarebbe un grosso errore. Noi siamo sempre stati unitari, forse i più unitari. Abbiamo sempre favorito le convergenze e condiviso le scelte fatte nelle varie Regioni. E, lo preciso subito, siamo pronti a sostenere lealmente tutti i candidati del centrosinistra”.

Sulla mancanza di candidati, spiega il parlamentare di Avs, “alla lunga, uno si scoccia. Ora bisogna parlare di contenuti e programmi nelle regioni al voto. Ma, passate queste elezioni, alle quali penso che, come Avs, otterremo un altro buon risultato, con gli alleati dovremo chiarirci”.

Share on: WhatsApp