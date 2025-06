IANNONE (FDI): “INCENDI IN CAMPANIA, SITUAZIONE GIA’ DRAMMATICA. DE LUCA E PD INCAPACI”

“Dopo dieci anni che governano la Campania siamo al disastro: finisce l’inverno con frane, alluvioni e mareggiate ed inizia l’estate con incendi ovunque. Siamo agli esordi dell’estate 2025 e già è drammatica la questione incendi che divampano in tutta la regione. Hanno distrutto la protezione civile e l’antincendio boschivo non investendo le necessarie risorse in questo strategico settore per garantire sicurezza ai cittadini e difesa del territorio.

Siamo riconoscenti all’operato dei vigili del fuoco che stanno svolgendo un eroico lavoro su tanti fronti, ma la Regione a guida PD non è capace di organizzare alcuna risposta efficace e tempestiva.

Bisogna archiviare rapidamente questa fallimentare esperienza ed investire nella protezione civile. Sarà una priorità per Fratelli d’Italia ed il centrodestra alla guida della Regione Campania.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

