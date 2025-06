UNISA. NUOVO COLPO DI SCENA: LOIA FA RITIRARE PETRONE, D’ANTONIO CANDIDATO UNICO

E’ stata una domenica ricca di colpi di scena per le elezioni del nuovo Rettore di Unisa: a distanza di poche ore dall’annuncio del ritiro di Carmine Vecchione dalla competizione elttorale, anche Alessandra Petrone, la candidata prescelta dal Rettore in carica Vincenzo Loia, ha ufficializzato il suo ritiro dalla corsa verso la carica di rettore, annunciando il suo sostegno per Virgilio D’Antonio che, a questo punto, resta l’unico nome ancora in corsa per le elezioni che si terranno il 2 ed il 3 Luglio. Esito scontato ma voto necessario per formalizzare la vittoria del professore Virgilio D’Antonio: non è previsto alcun quorum di validità ma per l’elezione a Rettore D’Antonio dovrà ottenere la maggioranza dei consensi rispetto ai votanti.

