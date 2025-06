ELEZIONI UNISA. SI RITIRA ANCHE VECCHIONE: SARA’ SFIDA D’ANTONIO CONTRO PETRONE

Carmine Vecchione non sarà il candidato Rettore dell’area Loia: l’ex Direttore del Dipartimento di Medicina, ultimo per voti al primo turno, poi convinto a prendere il posto della Petrone come candidato Rettore, questa mattina ha ufficializzato il suo ritiro dalla competizione elettorale. A questo punto, salvo ulteriori colpi di scena – che non sono da escludere considerata la situazione che si vive in alcuni ambienti di Unisa – il 2 ed il 3 Luglio, sulla scheda, gli elettori dell’Ateneo troveranno i nomi di Virgilio D’Antonio (sostenuto anche dai due candidati Paola Adinolfi e Pietro Campiglia) e di Alessandra Petrone, da sempre il nome dell’attuale Rettore Vincenzo Loia.

