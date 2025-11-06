IGNAZIO LA RUSSA: “IN CAMPANIA CONTANO ONESTA’ E COERENZA DI CIRIELLI”

“Siamo molto fiduciosi del vero recupero, ma quello che è importante è che al di là dei numeri e delle previsioni, io ho un rapporto di amicizia profonda con Edmondo perché lo conosco, non da oggi ma da moltissimi anni. E

quindi non potevo esimermi da essere qui al suo fianco per testimoniare che il risultato elettorale sarà una conseguenza.

Ma la certezza è la dirittura morale, l’onestà, la capacità, la coerenza di Edmondo. Motivo per cui sono venuto molto volentieri in Campania”. L’ha detto il presidente del Senato ed esponente storico di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, parlando delle prossime Regionali in Campania accanto a Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni, in un evento a Pagani (Salerno).

